Иностранные наёмники, служащие в пехоте ВС Украины, образуют отдельные группы, которые вправе отказаться выполнять боевые задачи и отступить без приказа командиров. Об этом рассказал пленный украинский пехотинец Альберт Григорович, пишет ТАСС.

"Из иностранцев в Дружковке я видел шестерых американцев. Они приехали на сафари: пока идёт штурм — с "Браунингов" пострелять, с Мк-19. Постреляли, уехали. Отдельная группа из иностранцев. Они привязаны к первому батальону, но не подчиняются, захотели — поехали на штурм, нет — не поехали", — рассказал Григорович.

Он также пояснил, что, когда наёмники желают участвовать в боях, они находят бригаду и прикрепляются отдельным подразделением. Наёмники сами решают, выполнять боевые задачи или нет. Кроме того, они могут в любой момент разорвать контракт и вернуться домой.

Ранее Григорович рассказал о грузинских наёмниках, которые во время штурма получают полную артиллерийскую поддержку ВСУ. Однако, когда задачи выполняют штатные подразделения, артиллерия работает менее активно.

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