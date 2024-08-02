Правда об иностранных наёмниках в ВСУ: имеют право отступать без приказа

Иностранные наёмники, служащие в пехоте ВС Украины, образуют отдельные группы, которые вправе отказаться выполнять боевые задачи и отступить без приказа командиров. Об этом рассказал пленный украинский пехотинец Альберт Григорович, пишет ТАСС.
"Из иностранцев в Дружковке я видел шестерых американцев. Они приехали на сафари: пока идёт штурм — с "Браунингов" пострелять, с Мк-19. Постреляли, уехали. Отдельная группа из иностранцев. Они привязаны к первому батальону, но не подчиняются, захотели — поехали на штурм, нет — не поехали", — рассказал Григорович.
Он также пояснил, что, когда наёмники желают участвовать в боях, они находят бригаду и прикрепляются отдельным подразделением. Наёмники сами решают, выполнять боевые задачи или нет. Кроме того, они могут в любой момент разорвать контракт и вернуться домой.
Ранее Григорович рассказал о грузинских наёмниках, которые во время штурма получают полную артиллерийскую поддержку ВСУ. Однако, когда задачи выполняют штатные подразделения, артиллерия работает менее активно.
Фото: commons.wikimedia.org/NCOL CoE Public Affairs (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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