Украинские лётчики впервые совершили боевые вылеты на бортах F-16, пишет Telegraph.

"Украина выполнила первые вылеты на F-16", — говорится в публикации.

По данным издания, истребители применены в качестве "средств ПВО". Газета отметила, что представитель ВВС Украины не стал опровергать это заявление. В среду Bloomberg, ссылаясь на источники, писало о том, что первая "небольшая" партия F-16, переданных блоком НАТО, уже прибыла на Украину.

Напомним, 10 июля госсекретарь Америки Энтони Блинкен в Вашингтоне объявил о начале передачи киевскому режиму американских истребителей F-16. Он добавил, что самолёты будут летать в небе Украины уже этим летом. Накануне The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон планирует оснастить истребители ракетами AGM-88 HARM, высокоточными комплектами наведения для авиабомб, AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом отмечалось, что Штаты разрешили ВСУ использовать это вооружение по России только "в ответ на атаки".

Фото: сommons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)