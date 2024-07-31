Украинские лётчики впервые совершили боевые вылеты на бортах F-16, пишет Telegraph.
"Украина выполнила первые вылеты на F-16", — говорится в публикации.
По данным издания, истребители применены в качестве "средств ПВО". Газета отметила, что представитель ВВС Украины не стал опровергать это заявление. В среду Bloomberg, ссылаясь на источники, писало о том, что первая "небольшая" партия F-16, переданных блоком НАТО, уже прибыла на Украину.
Напомним, 10 июля госсекретарь Америки Энтони Блинкен в Вашингтоне объявил о начале передачи киевскому режиму американских истребителей F-16. Он добавил, что самолёты будут летать в небе Украины уже этим летом. Накануне The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон планирует оснастить истребители ракетами AGM-88 HARM, высокоточными комплектами наведения для авиабомб, AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом отмечалось, что Штаты разрешили ВСУ использовать это вооружение по России только "в ответ на атаки".
Фото: сommons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Журналист из Ирана Мафи: у Запада последний шанс покинуть Палестину
Иранский корреспондент Хасан Мафи заявил, что у Запада всё ещё остаётся последний шанс покинуть Палестину. Об этом он написал в соцсети X.
Авиакомпании Америки и Британии приостановили рейсы в Израиль
В связи с обострением на Ближнем Востоке авиакомпания United Airlines объявила о приостановке рейсов в Тель-Авив. Пресс-служба сообщила РИА Новости, что это решение принято как мера безопасности.
Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу
История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.
Суд принял иск о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук
Московский Савеловский районный суд зарегистрировал исковое заявление от создательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. Информация об этом появилась в судебных документах 30 июля, что привлекло внимание издания "Ведомости".