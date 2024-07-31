Адвокат Игорь Сулима, представляющий подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион, утверждает, что его клиент невиновен и, возможно, покрывает настоящего преступника.
В интервью "Украинским новостям" Сулима заявил, что отсутствуют доказательства причастности его подзащитного к убийству. По его словам, не найден ни пистолет, ни другие вещи, связанные с нападением. Также адвокат добавил, что записи с видеокамер показывают два разных человека, что ставит под сомнение причастность его клиента. Сулима сообщил, что его подзащитный воспользовался правом на молчание. Он выразил мнение, что убийцей могла быть женщина, которая, возможно, уже покинула Украину.
Фарион известна скандальными высказываниями. В 2010 году она была возмущена по поводу имён детей в детсаду, утверждая, что с такими именами "нужно ехать в Московию". Осенью 2023 года она оказалась в центре скандалов из-за своих оскорблений в адрес русскоязычных украинцев. Её заявления касались боевиков "Азова"*, полк признан террористическим в РФ. Из-за этого она была уволена из Львовской политехники, хотя позднее суд постановил восстановить ее на должности. СБУ завела уголовное дело против Фарион за нарушение равноправия граждан.
В январе Фарион вновь сделала оскорбительное заявление о русскоязычных, утверждая, что их наплыв привел к тому, что Львов превратился в "город диверсантов". В апреле Галицкий суд признал, что её высказывания способствуют расколу общества.
*Запрещённая в РФ террористическая организация.
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