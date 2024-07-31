По мнению военного эксперта и бывшего спецназовца Александра Арутюнова, ситуация на Украине ухудшается, и оборона ВСУ испытывает серьёзные трудности. В прямом эфире "333" Арутюнов подчеркнул, что Украина сталкивается с проблемами в проведении контрнаступления и продолжает терять территории, которые ещё недавно находились под её контролем.
"Фронт сыпется, это факт", — отметил эксперт, добавив, что данная проблема становится очевидной для международного сообщества.
Арутюнов объяснил, что причина текущих трудностей ВСУ заключается в нехватке мотивированных и хорошо обученных солдат для эффективных контрнаступательных операций. Вместе с тем, по его мнению, количества боевиков хватает для качественной обороны.
Арутюнов также уточнил, что обрушением фронта можно будет считать, когда на одном или двух участках удастся ввести резервы на глубину десятков км, создавая угрозу для плохо защищённых коммуникаций и штабов ВСУ. Это, в свою очередь, может привести к выходу в тыл группировок, расположенных на других направлениях.
"Пока предпосылок не вижу. Но он потихоньку фронт сыпется, это факт. И этот факт стал очевидным в мире", — заключил военный эксперт.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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