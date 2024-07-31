Российский боец, находящийся в зоне спецоперации, получил ранение в голову разрывной пулей США, которая, к счастью, не сдетонировала. Об этом пишет RT. Оперировать бойца взялся хирург "Михалыч". Пуля застряла в черепе, и врач извлекал её в одиночку, чтобы не подвергать опасности жизни медперсонала.

"Ведь если бы она разорвалась, то даже мелкий осколок, залетевший в глаз, мог превратить мозг в кашу", — пояснил "Михалыч".

Во время операции хирург работал в бронежилете и каске. Инцидент произошёл летом 2023-го, а сегодня боец уже полностью здоров. По данным RT, он даже успел сыграть свадьбу. В публикации также отмечается, что эти пули были приняты на вооружение ВС США за месяц до ранения российского бойца на Украине.

Ранее "Михалыч" рассказывал, что Украина ведёт бои без правил. По его словам, конфликт коренным образом отличается от всех предыдущих. Многие участвующие в СВО врачи не сталкивались с ранениями от кассетных снарядов и не ожидали диверсий, таких как отравление воды населением. Также были зафиксированы случаи применения ВСУ фосфорных боеприпасов.

Фото: commons.wikimedia.org/Гречневый Рай (Creative Commons Attribution 4.0 International)