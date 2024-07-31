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Зеленский: ВС РФ наступают, поскольку ВСУ не могут укомплектовать бригады
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Зеленский: ВС РФ наступают, поскольку ВСУ не могут укомплектовать бригады

Российские войска продолжают наступление на линии боевого соприкосновения, так как киевский режим не может укомплектовать новые бригады ВС Украины для проведения ротации. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Le Monde.

"Этому есть ряд причин. Мы подготовили 14 бригад, это не секрет. Если из 14 бригад ВСУ оснащены только три, способны ли мы остановить русских?", — заявил Зеленский.

Он выразил благодарность западным союзникам за уже полученную помощь, но подчеркнул, что этих средств недостаточно для укомплектования новых бригад и проведения ротации. В интервью Зеленский также допустил отказ от возвращения к границам 1991 года военным путём, отметив, что этой цели Киев может достичь дипломатическим путём. Тем временем журнал Time назвал отношения Зеленского и Камалы Харрис непростыми.

Харрис встречалась с ним в Мюнхене, на конференции по безопасности менее чем за неделю до начала СВО. Тогда Зеленский призывал Америку ввести упреждающие санкции против РФ и направить ВСУ вооружения, в том числе самолёты и тяжёлую артиллерию. Однако Харрис оба предложения отвергла, что произвело "неоднозначное впечатление на украинцев".

Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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