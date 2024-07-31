Российские войска продолжают наступление на линии боевого соприкосновения, так как киевский режим не может укомплектовать новые бригады ВС Украины для проведения ротации. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Le Monde.

"Этому есть ряд причин. Мы подготовили 14 бригад, это не секрет. Если из 14 бригад ВСУ оснащены только три, способны ли мы остановить русских?", — заявил Зеленский.

Он выразил благодарность западным союзникам за уже полученную помощь, но подчеркнул, что этих средств недостаточно для укомплектования новых бригад и проведения ротации. В интервью Зеленский также допустил отказ от возвращения к границам 1991 года военным путём, отметив, что этой цели Киев может достичь дипломатическим путём. Тем временем журнал Time назвал отношения Зеленского и Камалы Харрис непростыми.



Харрис встречалась с ним в Мюнхене, на конференции по безопасности менее чем за неделю до начала СВО. Тогда Зеленский призывал Америку ввести упреждающие санкции против РФ и направить ВСУ вооружения, в том числе самолёты и тяжёлую артиллерию. Однако Харрис оба предложения отвергла, что произвело "неоднозначное впечатление на украинцев".

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