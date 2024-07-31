Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц города, заявив об этом в Telegram-канале.
"По логике деколонизаторов, мы должны отказаться от всего, что сделало Одессу мировым брендом. Это "обнуляет" наш город", — написал он.
По словам Труханова, ни он, ни горсовет не имеют к решению о переименовании улиц никакого отношения. Он также сообщил, что городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры для отмены процесса переименования и сохранения культурного и исторического наследия Одессы.
Ранее сообщалось, что власти Одессы переименуют 84 улицы, включая Пушкинскую, улицу имени Ивана Бунина, а также бульвар Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу Паустовского — в улицу 28 бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром ВМС Украины.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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