Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц города, заявив об этом в Telegram-канале.

"По логике деколонизаторов, мы должны отказаться от всего, что сделало Одессу мировым брендом. Это "обнуляет" наш город", — написал он.

По словам Труханова, ни он, ни горсовет не имеют к решению о переименовании улиц никакого отношения. Он также сообщил, что городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры для отмены процесса переименования и сохранения культурного и исторического наследия Одессы.

Ранее сообщалось, что власти Одессы переименуют 84 улицы, включая Пушкинскую, улицу имени Ивана Бунина, а также бульвар Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу Паустовского — в улицу 28 бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром ВМС Украины.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)