Владимир Зеленский заявил о возможности провести референдум по вопросу условий окончания конфликта с РФ. Об этом он сообщил в интервью Le Monde. Лидер киевского режима отметил, что вопрос территориальной целостности не может решаться исключительно правительством, подчеркнув, что свою позицию должен выразить народ.

Однако Зеленский назвал такой вариант "не лучшим". По его мнению, переход части украинских территорий под контроль Москвы станет "победой" для России. Ранее идею проведения референдума о мире поддержал мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что продолжение боёв на несколько лет "станет кошмаром". В то же время Кличко отметил, что любое решение лидера грозит ему политическим самоубийством.

В интервью французским СМИ Зеленский признал вероятность того, что Киев не сможет выйти на границы 1991-го военным путём: "Вопрос не может быть решён только президентом, без украинского народа".

Зеленский также высказался за присутствие Москвы на саммите по Украине: "Если их хотят видеть за столом переговоров, мы не против".

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)