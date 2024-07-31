Украинский конфликт можно завершить, если вывести американских военных из этой страны и прекратить поставки вооружений ВСУ, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Натали Брунелль.

"Первое, что необходимо сделать — это прекратить военную помощь Киеву. Второе — немедленно вывести американский персонал с территории Украины. Мы также должны недвусмысленно сказать Москве, что хотим завершить конфликт", — поделился мнением эксперт.

По его словам, ради мирного процесса и разрядки в ЕС американцы также должны начать постепенное сокращение военного присутствия в Европе. Россия ранее неоднократно указывала, что готова к дипломатическому урегулированию кризиса. При этом киевский режим на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры и проигнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.

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