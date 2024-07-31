Правительству Америки становится всё труднее находить деньги для оказания помощи ВСУ, что вынуждает искать новые методы поддержки вместо прямого финансирования. Об этом заявила спецпредставитель Штатов по восстановлению Украины Пенни Прицкер.
"Вызов в том, чтобы изыскать ресурсы, и сколько средств мы выделим на нужды. Мы стали рассматривать альтернативы вместо прямой бюджетной поддержки Киева. Это становится всё большим вызовом для нас", — сказала Прицкер, выступая на дискуссии в базирующемся в Вашингтоне Институте Брукингса.
Американский эмиссар добавила, что киевскому режиму также необходимо самостоятельно искать способы нарастить поступления в свой федеральный бюджет, если Киев желает добиться преимущества на поле боя. При этом Прицкер выразила уверенность в том, что двухпартийная поддержка в отношении Украины сохранится вне зависимости от того, кто из кандидатов победит в ноябре на президентских выборах в США.
Фото: сommons.wikimedia.org/East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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