В последнее время всё больше признаков, свидетельствующих о приближении этапа переговоров в украинском конфликте, пишет Der Westen. Автор статьи считает, что отсутствие результатов после конференции в Швейцарии продемонстрировало миру, что ФРГ и ЕС не играют существенной роли в процессе прекращения огня.

"Украинцы устали, в стране серьёзные проблемы с мобилизацией и набором новобранцев в ВСУ. Зеленский готов к прямым переговорам", — говорится в статье.

Ещё одним сигналом журналист считает визит главы МИД Дмитрия Кулебы в КНР, который может сыграть важную роль в урегулировании конфликта.

"Официально Пекин занял нейтральную позицию, но считается союзником РФ", — уточняет автор.

Третий сигнал — это телефонный разговор Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно обещал завершить конфликт в кратчайший срок в случае избрания.

"Трамп мог бы продвинуть мирный процесс, хотя и в интересах России", — отмечается в публикации.

Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров, об этом говорил и министр Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Дмитрий Песков отметил, что пока неясно, что именно стоит за этими словами, и нужно подождать действий. Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями, но Украина их отвергла.

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