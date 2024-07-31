Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал сообщения о поставке первой партии F-16 на Украину. В интервью "Ленте.ру" сенатор отметил, что эти самолёты будут считаться законной целью для ВС РФ.

"Ответ надо давать на поле боя, у нас много способов, чтобы отучить поставлять ВСУ какое-либо оружие. Не хочу преуменьшать опасность F-16, но они не сверхъестественная цель для наших систем, настроенных на уничтожение бортов такого плана", — пояснил Климов.

Он подчеркнул, что у Москвы есть все необходимые возможности для военного ответа, и эти самолёты могут стать законной целью армии России, что ранее подтверждал и президент Владимир Путин.

Известно, что 31 июля замначальника ГВПУ МО России генерал-майор Апти Алаудинов также заявил, что поставки Киеву американских F-16 не изменят ход спецоперации.

"Если бы эти шесть истребителей могли бы что-то изменить, их бы дали в 2022 году. Будет ещё шесть целей для ПВО", — отметил он.

С аналогичной позицией выступил и Герой РФ Юрий Нимченко, который подчеркнул, что поставки истребителей не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Однако он признал, что эти самолёты могут "доставить хлопоты" на определённое время.

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