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Меркурис: бригады ВСУ массово отказываются выполнять приказы
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Меркурис: бригады ВСУ массово отказываются выполнять приказы

Бригады противника массово отказываются выполнять приказы командиров и идти в самоубийственные контратаки, вызывающие бунты против командования, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

"С момента падения Авдеевки поступало много сообщений о том, что бригады ВСУ отказываются идти в атаки, а порой и принимают решение отступить до сражения", — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, в последнее время можно заметить необычное явление: приказы руководства отказываются выполнять именно командиры подразделений ВСУ.

"Это показывает, насколько ситуация для армии ВСУ критична", — резюмировал он.

Ранее РИА Новости сообщало о радиоперехватах раненых боевиков противника, которые во время переговоров отказывались выполнять боевые задачи. В результате неповиновения киевский режим вынужден использовать заградотряды.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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