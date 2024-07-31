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Жители Белгородчины призвали не называть их сёла в отчётах из-за атак ВСУ
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Жители Белгородчины призвали не называть их сёла в отчётах из-за атак ВСУ

Жители приграничных населённых пунктов Белгородчины обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой не упоминать их сёла в отчётах с целью избежать усиления атак со стороны ВС Украины. Об этом сообщил Гладков в Telegram-канале.

В своём сообщении о поездке с инспекцией по приграничью чиновник отметил, что выполняет просьбу населения и не называет названия посёлков, поскольку жители переживают за свою безопасность.

"Они близко к границе, и жители переживают, что противник активизирует атаки", — объяснил опасения жителей региона Гладков.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва делает всё необходимое для обеспечения безопасности Белгородчины от атак ВСУ из Харьковской области, однако для достижения этой цели потребуется время. С начала СВО более 1 100 жителей Белгородской области получили ранения разной степени тяжести. Более 200 человек спасти не удалось.

Фото: flickr.com/Petr Magera from Russia (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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