Член комитета ГД по обороне Андрей Колесник выразил уверенность в том, что введение единовременной выплаты в размере 400 000 рублей для подписавших контракт на участие в СВО поможет привлечь новых бойцов. В интервью с "Лентой.ру" он отметил, что эти средства могут значительно облегчить жизнь семьям военных.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной выплате участникам СВО, заключившим контракт с МО РФ с 1 августа по 31 декабря 2024-го. Помимо федеральной выплаты, местным властям рекомендовано выплачивать еще по 400 000 рублей из региональных бюджетов.

"Я думаю, это поможет в наборе. Человек отдаст эти деньги семье, и ей будет полегче. Помогать надо и финансово, не только морально, материально. Много материальной помощи есть по инициативе президента, Госдумы, правительства", — подчеркнул Колесник.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что контрактники при поступлении на службу получат выплату в размере 1,9 млн рублей. Эта сумма предназначена для тех, кто заключил контракт с оборонным ведомством с 23 июля 2024-го.

Кроме того, в июле в Ростовской области увеличили размер единовременной выплаты для заключивших контракт с МО РФ для участия в СВО. Добровольцы, подписавшие контракт с 27 июля по 31 августа, получат 1,2 млн рублей. В Петербурге размер выплаты повышен до 1,8 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)