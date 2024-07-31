ВС Украины (ВСУ) формируют резервы на Харьковщине, которые могут быть использованы в новом контрнаступлении, сообщает Telegram-канал "Иди и смотри". В городе замечены наёмники, тероборона и националисты. Канал ссылается на свои источники. Также сообщается, что украинская армия усиливает гарнизон Харькова, а в ночное время по улицам города передвигается военная техника.
Увеличение контингента ВСУ также наблюдается в Чугуеве и других населённых пунктах региона. Источник предполагает, что командование армии Киева может копить силы, чтобы отрезать российские части в Харьковской области от границы.
Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в области уже подожгли около 40 машин военных и сотрудников ТЦК. По его словам, все преступления были раскрыты.
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