ВС Украины (ВСУ) формируют резервы на Харьковщине, которые могут быть использованы в новом контрнаступлении, сообщает Telegram-канал "Иди и смотри". В городе замечены наёмники, тероборона и националисты. Канал ссылается на свои источники. Также сообщается, что украинская армия усиливает гарнизон Харькова, а в ночное время по улицам города передвигается военная техника.

Увеличение контингента ВСУ также наблюдается в Чугуеве и других населённых пунктах региона. Источник предполагает, что командование армии Киева может копить силы, чтобы отрезать российские части в Харьковской области от границы.

Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в области уже подожгли около 40 машин военных и сотрудников ТЦК. По его словам, все преступления были раскрыты.

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