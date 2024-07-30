В Киеве работают системы ПВО ВСУ, о чём сообщил мэр города Виталий Кличко в соцсетях. Власти Украины объявили воздушную тревогу после информации о взрывах. Кличко настоятельно рекомендовал горожанам укрыться в безопасных местах. Сообщения о взрывах поступили и от канала "Суспiльне", чьи журналисты услышали громкие звуки в Киевской области.
Ещё один взрыв был зафиксирован в Полтавской общине. МО России подчеркнуло, что удары наносятся исключительно по энергетическим и военным объектам Украины, а также по связанной инфраструктуре. В ночь на 21 июля Кличко также сообщал о работе ПВО в Киевской области, предупреждая об угрозе БПЛА и призывая оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
Фото: commons.wikimedia.org/ВАДИМ ЧУПРИНА (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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