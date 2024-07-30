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Военкор Громов: Взятие Торецка позволит ВС РФ перехватить логистику ВСУ
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Военкор Громов: Взятие Торецка позволит ВС РФ перехватить логистику ВСУ

Военкор Александр Громов сообщил газете "Взгляд", что подразделения "Центра" улучшили тактическое положение и освободили Ленинское в ДНР. Посёлок расположен в километре от Горловки и в нескольких км к юго-востоку от Торецка, который является важным логистическим центром ВСУ и укрепрайоном противника.

В Ленинском, где проживает до 1 500 человек, также граничат Артёмово и Кирово, образующие пригороды Торецка. Александр Коц пояснил: "С юга к нему пробивается группировка, штурмующая Нью-Йорк". Коц также отметил, что ВС РФ продолжают расширять Торецкий плацдарм.

"Контроль позволит наступать на Константиновку, южный фланг главного укрепрайона ВСУ, проходящий по линии Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка". Потеря данного укрепрайона приведёт к развалу обороны ВСУ на десятки километров вокруг, как в Авдеевке.

Военный аналитик Евгений Крутиков отметил: "После падения Авдеевки ВСУ до сих пор не стабилизировали фронт и теряют посёлки и территории". Военный эксперт Михаил Онуфриенко добавил: "ВСУ положат в Торецке много бойцов. Его потеря будет мощнейшим репутационным ударом. Это не малозначимое село".

Онуфриенко также подчеркнул, что потеря столь крупного укрепрайона грозит киевскому режиму потерей территорий севернее и южнее Торецка: "ВСУ осознают, что это значит освобождение ВС РФ Константиновки с Часов Яром, что приведёт к падению группировки ВСУ на участке".

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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