Издание Yle сообщило, что на Украине ликвидирован четвёртый финский наёмник, воевавший на стороне ВС Украины. Ассоциация участников боевых действий Sodan Kokeneet подтвердила эти данные, уточнив, что финн скончался в середине июля к северу от Донецка.

По данным ассоциации, власти Хельсинки подтвердили смерть наёмника. Ранее сообщалось о гибели трёх финнов на Украине. Юсси Таннер, глава консульского отдела МИД Финляндии, в феврале сообщил Yle, что на Украине около 20-30 финских наёмников.

Минобороны РФ в марте сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наёмников, включая 2 960 поляков. Было подтверждено уничтожение 5 962 наёмников, из которых больше всего поляков (1 497). Директор департамента МИД РФ Артём Студенников заявил, что исход для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали в зону СВО.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)