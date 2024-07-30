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МИД Украины: Киев пригласил главу МИД Китая Ван И на Украину
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МИД Украины: Киев пригласил главу МИД Китая Ван И на Украину

Украина пригласила министра МИД Китая Ван И приехать в страну для переговоров по двусторонним вопросам и вопросам регионального значения. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

По его словам, Поднебесная выразила заинтересованность в предложении Киева, хотя дата визита пока не определена. Тихий также отметил, что в 2024 году диалог между Украиной и КНР значительно активизировался, и выразил уверенность, что контакты будут "продолжены на всех уровнях". Ранее министр Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Пекин намерены использовать все возможности для мирного урегулирования.

Глава Китая Си Цзиньпин активизирует усилия с целью закончить конфликт России и Украины. И Джо Байден может пойти на сделку с Пекином, пишет Bloomberg. Китайский лидер активизирует усилия по позиционированию себя в качестве миротворца, призванного положить конец кровопролитию на Украине, несмотря на растущую критику со стороны Америки и ЕС по вопросу поддержки Пекином усилий Кремля на поле боя, сказано в статье.

Фото: сommons.wikimedia.org/Ambassador of the United States of America to the People's Republic of China (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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