Глава Донецкой Республики Денис Пушилин заявил, что первым шагом на пути к переговорам между Киевом и Кремлём должно стать изменение законодательства Украины. В эфире "России-24" Пушилин подчеркнул необходимость данного шага для начала переговорного процесса.

Он выразил скептицизм по поводу заявлений украинских представителей о необходимости переговоров.

"Исходя из того, что первый шаг, необходимый с их стороны, чтобы их слова не были пустыми, это изменение законодательства", — отметил Пушилин, напомнив, что Киев запретил себе вести переговоры по закону.

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с РФ на условиях, основанных на международном праве.

"Что касается переговоров Зеленского с Путиным. Зеленский запретил себе переговоры, будучи ещё легитимным президентом. Теперь он нелегитимный. И отменить свой указ не может", — отметил Олег Царёв.

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