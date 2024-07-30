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NYT: Киев призывает в ВСУ 30 тысяч украинцев в месяц с мая 2024 года
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NYT: Киев призывает в ВСУ 30 тысяч украинцев в месяц с мая 2024 года

Согласно данным The New York Times, власти киевского режима ежемесячно с мая 2024-го призывают около 30 000 человек в ВСУ после принятия закона об ужесточении мобилизации. Эти данные предоставлены военными экспертами, которые отмечают, что эта цифра в "два-три раза больше" показателей, зарегистрированных в зимние месяцы.

Как пишет издание, в ближайшие недели на передовую прибудет много новобранцев, однако многие из них плохо обучены или не в надлежащей форме. С февраля 2022-го на Украине объявлена и многократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти принимают меры для предотвращения уклонения от службы в ВСУ среди мужчин призывного возраста.

С 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, позволяющий призвать в армию ещё сотни тысяч украинцев. В результате мужчины страны пытаются избежать призыва, убегая от военкомов на улицах, выезжая из страны по поддельным документам или нелегально, часто рискуя жизнью.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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