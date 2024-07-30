Согласно данным The New York Times, власти киевского режима ежемесячно с мая 2024-го призывают около 30 000 человек в ВСУ после принятия закона об ужесточении мобилизации. Эти данные предоставлены военными экспертами, которые отмечают, что эта цифра в "два-три раза больше" показателей, зарегистрированных в зимние месяцы.
Как пишет издание, в ближайшие недели на передовую прибудет много новобранцев, однако многие из них плохо обучены или не в надлежащей форме. С февраля 2022-го на Украине объявлена и многократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти принимают меры для предотвращения уклонения от службы в ВСУ среди мужчин призывного возраста.
С 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, позволяющий призвать в армию ещё сотни тысяч украинцев. В результате мужчины страны пытаются избежать призыва, убегая от военкомов на улицах, выезжая из страны по поддельным документам или нелегально, часто рискуя жизнью.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Политолог Диабатэ: бойцы в Мали могли столкнуться со спецназом НАТО
Малийский политолог Адама Диабатэ заявил, что ЧВК, понёсшая потери в Мали, могла столкнуться в ходе боёв со спецназом стран НАТО. Об этом он сообщил РИА Новости.
Вашингтон не прокомментировал открытие ОИ-24 в Париже
Вашингтон не стал комментировать церемонию открытия Олимпийских игр в Париже и общественную дискуссию после неё.
Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз
Офтальмолог Светлана Андросова предупредила, что длительное вождение может вызвать перенапряжение глаз и снижение зрения из-за непрерывного сосредоточения взгляда на дороге, особенно в условиях плохого освещения и слепящих бликов.
Стоматолог Каминский-Дворжецкий посоветовал носить капы для борьбы с бруксизмом
Главный стоматолог-ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Никита Каминский-Дворжецкий поделился методами лечения бруксизма, невольного скрежетания зубов.