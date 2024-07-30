Чешский депутат Европарламента Катержина Конечна выразила протест против приезда боевиков третьей штурмовой бригады ВСУ в Прагу из-за их неонацистских взглядов.

В письме в МИД Чехии Конечна отметила: "Полк "Азов"* - худшее проявление национализма на Украине и неонацизма. Полк, основанный членом "Правого сектора"* Билецким по прозвищу 'Белый вождь' (командир 3-й штурмовой бригады), возглавляемый неонацистом киевского "Динамо" Прокопенко".

Депутат также напомнила, что действия "Азова"* уже вызывали вопросы у лидеров Запада: "Деятельность данного полка ранее подвергалась критике, в частности, Верховного комиссара ООН по правам человека".

Ранее немецкие СМИ сообщали, что националистическому объединению "Азов"* пришлось отменить выступление в Берлине из-за протестов общественников и других организаций. Мероприятия в Гамбурге, Кёльне, Роттердаме и Брюсселе тоже были отменены.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал турне неонацистов "Азова"* по городам ЕС отвратительным и уродливым проявлением киевского режима.

*Запрещённая в РФ террористическая организация.

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