CNN сообщил, что положение ВСУ под Красноармейском вызывает серьёзные опасения у киевского режима и его союзников. Город Красноармейск играет ключевую роль в логистике армии Киева в регионе.
"Недавнее наступление ВС РФ на Красноармейск беспокоит союзников и Украину", — говорится в статье.
Этот небольшой город на Донбассе имеет важное стратегическое значение благодаря удобному доступу к Константиновке, ещё одному важному центру. Ранее Генштаб ВСУ сообщил о напряжённой ситуации на покровском участке.
МО России заявило о том, что ВС РФ взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в Донецкой Республике. Евгеновка расположена в низине у западного края Очеретинских высот, а Прогресс — к северу от неё, являясь одним из оборонных рубежей ВСУ у реки Волчья. Освобождение данных пунктов позволяет российски бойцам наступать на Красноармейск, который является важнейшим транспортным узлом ВСУ на Донбассе.
Фото: сommons.wikimedia.org/В.С.Білецький (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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