Отставной разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что элиты Запада будут продолжать финансировать Украину и вооружать ВСУ, чтобы конфликт с РФ не прекращался. По его мнению, это необходимо для удержания власти руководством Америки и ЕС. Риттер высказал своё мнение в эфире Dialogue Works.

"Европейцы устали от конфликта и беженцев. Я бы не сказал, что они хотят войны, этого хотят элиты ЕС, загнавшие себя в угол. Они инвестировали столько политического капитала в конфликт, что не смогут отступить. Не могут сказать, что ошибались и забрать сотни миллиардов долларов, нанести вред экономике Европы санкциями против России. Если политики признают промахи глобального масштаба, сколько они продержатся у власти?", — отметил эксперт.

Риттер считает, что западный истеблишмент будет и дальше "продавать" населению нарратив о "российской угрозе" и инвестировать в ВПК. Он подчеркнул, что только таким образом элиты смогут удержаться у власти. Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение РФ, расчленить ее и разграбить. По его словам, такое огромное государство с многомиллионным населением им не нужно.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)