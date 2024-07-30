Треть заключённых, подписавших контракты с МО Украины, ранее были осуждены за тяжкие преступления, включая убийства, бандитизм и вымогательство, пишет "Страна" со ссылкой на Государственную пенитенциарную службу. Издание раскрыло, как организована служба в ВСУ для тех, кто ранее отбывал срок.

Первая волна добровольцев из числа заключённых подала заявления сразу после вступления в силу закона. Согласно данным "Страны", первая группа получила условно-досрочное освобождение и подписала контракт с МО Украины. Один из мобилизованных, Алексей М., рассказал изданию, что заключённые проходили ВВК в колонии и там же заключали контракт. Осужденных перевозили в учебные части под конвоем.

"После подписания перевели нас в отдельный барак. А через сутки "покупатели" из армии приехали. Погрузили в автобусы и под конвоем перевезли в учебку. Рассказали, что нам не положены увольнительные, отпуска. Живём в отдельном бараке, но питаемся в общей столовой", — рассказал Алексей М.

Периметр вокруг учебной части охраняется мобилизованными. Сбежавших возвращают в колонию и добавляют срок за дезертирство. Осужденные проходят обучение в ускоренном порядке за 30 дней. Запрещено покидать часть, ходить за покупками в соседние сёла. Ночью могут проверять на состояние опьянения. Посылки для осужденных привозят другие военные, и они проверяются. Телефоны в части запрещены, хотя есть у большинства. Другой собеседник "Страны", Антон Ш., отметил, что поначалу руководство боялось осужденных.

"От нас ждали бунтов, побегов, поножовщины. Пьяных драк нет. Не пьём. Все наши опытные, пьём после отбоя тихо", — рассказал он.

Некоторых осужденных уже перевели в подразделения, сообщил "Стране" солдат В. Отдельных частей для экс-заключенных не создали. В мае Давид Арахамия заявил, что для мобилизации можно подготовить 15-20 000 заключённых, однако сколько из них подпишут контракт, неизвестно. К концу июля из колоний в ВСУ перевели 3 823 осужденных, сообщила замглавы Минюста Украины Алена Высоцкая.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)