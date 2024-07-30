Первый замсекретаря Вашингтона Курт Кэмпбелл обвинил Поднебесную в изменении контекста СВО на Украине из-за поддержки ОПК России. Об этом пишет ТАСС.
Кэмпбелл выразил глубокую обеспокоенность по поводу того, что поддержка Пекином российского ОПК не только изменила динамику конфликта, но и создаёт долгосрочные вызовы в сфере безопасности в Индийском и Тихом океанах.
"Я разделяю обеспокоенность тем, что поддержка КНР оборонно-промышленного комплекса РФ не только поменяла контекст украинского конфликта. Это вызов в сфере безопасности в долгосроке регионам Индийского и Тихого океанов", — сказал он.
Кэмпбелл также подчеркнул, что НАТО обеспокоена действиями Пекина. По его словам, Вашингтон пытается убедить ЕС принимать совместные меры для противодействия сотрудничеству России и Китая.
Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Америке Лю Пэнъюй опроверг утверждения властей Штатов о том, что Пекин поддерживает российский ОПК за счёт торговли. Он отметил, что Вашингтон сам активно помогает Киеву, назвав такой подход американской администрации безответственным и лицемерным.
Фото: flickr.com/Federació d'Escacs Valls d'Andorra (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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