Советник лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам с Москвой, но только на основе международного права. Об этом пишет "Политика Страны".
"Переговоры нужны, но Украина чётко говорит: на условиях, опирающихся на концепцию международного права", — подчеркнул Подоляк, отметив, что главным условием диалога является территориальная целостность страны и её суверенитет.
Ранее депутат Рады Артём Дмитрук призвал к скорейшему старту переговоров с Россией для завершения военных действий, заявив, что для него главное — сохранить государство и жизни населения.
До этого военный эксперт Олег Глазунов заявил, что Киев использует переговоры с РФ в своих интересах. По его словам, боевики ВСУ нуждаются в отдыхе, перегруппировке и проверке уязвимостей. Глава ДНР обозначил первый шаг на пути к переговорам.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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