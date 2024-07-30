Советник лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам с Москвой, но только на основе международного права. Об этом пишет "Политика Страны".

"Переговоры нужны, но Украина чётко говорит: на условиях, опирающихся на концепцию международного права", — подчеркнул Подоляк, отметив, что главным условием диалога является территориальная целостность страны и её суверенитет.

Ранее депутат Рады Артём Дмитрук призвал к скорейшему старту переговоров с Россией для завершения военных действий, заявив, что для него главное — сохранить государство и жизни населения.

До этого военный эксперт Олег Глазунов заявил, что Киев использует переговоры с РФ в своих интересах. По его словам, боевики ВСУ нуждаются в отдыхе, перегруппировке и проверке уязвимостей. Глава ДНР обозначил первый шаг на пути к переговорам.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)