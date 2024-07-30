Москва уже через полгода после начала СВО установила рекорд по размеру дополнительных выплат для призванных по мобилизации. Полковник Баранец сообщил о значительном увеличении выплат для бойцов, что делает их заработок выше, чем у ВС США, пишет "КП".

Сергей Собянин подписал указ №52-УМ, по которому всем контрактникам в военкоматах Москвы полагалось от города 50 000 рублей ежемесячно на период службы. В случае тяжёлого ранения выплачивался 1 млн рублей, при лёгком ранении — 500 000 рублей, а в случае гибели — 3 млн рублей семье погибшего.

В июле 2024 года был издан новый указ, по которому контрактникам в зоне СВО положена единовременная выплата в размере 1,9 млн рублей. Таким образом, общая сумма всех выплат для служащих в зоне СВО может превышать 5,2 млн рублей в год.

Не только Москва увеличивает выплаты. В Краснодаре единовременная выплата при заключении контракта с МО составляет 1,65 млн рублей, включающая 250 000 от администрации, 1 млн рублей от губернатора края, 200 000 за службу в именных региональных подразделениях и 195 000 от МО. В Петербурге общая сумма выплат может достигать 1,8 млн рублей.

Кроме того, за сбитый F-16, который НАТО планирует передать ВВС Украины, в России обещают премию 15 млн рублей. Исполнительный директор "ФОРЭС" Илья Потанин сообщил, что премии будут выплачиваться за каждый самолёт ВВС США под флагом ВСУ. Компания также выплачивала по 500 000 рублей за каждый уничтоженный танк НАТО на Авдеевском участке.

Специалисты отмечают, что в армиях НАТО за подбитую технику противника денег не платят, но премии по итогам операций или года могут быть предоставлены. В армии НАТО быстрее получить медаль "За похвальную службу", которая вручается за личную инициативу и самоотверженность.

Сравнивая денежное довольствие рядовых армий стран НАТО, выясняется, что оно начинается от 80 000 рублей в месяц (примерно $924). В ФРГ контрактник может получать 400-500 000 рублей в месяц, а при участии в боях — свыше 600 000 рублей (около $7 000). В армии США рядовой контрактной службы зарабатывает около $24 000 в год (1,9 млн рублей).

В сравнении с выплатами московскому контрактнику на СВО в 5,2 млн рублей в год, что эквивалентно $60 000, это почти в три раза больше, чем у военнослужащего США.

Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)