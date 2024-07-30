Ситуация с электроснабжением на Украине улучшилась благодаря завершению ремонта двух блоков АЭС и снижению температуры воздуха, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Благодаря завершению ремонтов на двух блоках АЭС и снижению температуры ситуация в энергетике стабилизирована", — заявил Шмыгаль.

Ранее на Украине обсуждали отключение электроэнергии до 12 часов в день зимой. Член парламента по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк отметил, что восстановление всех энергообъектов в 2024 году невозможно и потребуется значительно больше времени.

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил о работе Киева над пятью шагами для поддержки энергосистемы страны. Эти шаги включают усиление ПВО, быстрый ремонт энергообъектов, децентрализацию энергетической системы, увеличение импорта электроэнергии из ЕС и привлечение финансовой поддержки партнёров.

Фото: commons.wikimedia.org/Government of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)