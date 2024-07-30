Директор Ассоциации фалеристов, полковник юстиции Сергей Бычков рассказал о медалях и орденах, найденных у арестованного экс-замминистра МО РФ Дмитрия Булгакова. В беседе с "Лентой.ру" Бычков сообщил, что большая часть наград — ведомственные медали. Telegram-канал "Военный осведомитель" опубликовал фото медалей, найденных в ходе обыска у Булгакова. Всего было обнаружено более 70 наград.
Бычков пояснил: "Официальные ордена и звания: звезда Героя РФ, три ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени. С красной ленточкой и жёлтой полосой — орден Александра Невского, государственная награда России".
Бычков также отметил, что среди найденных наград Булгакова были орден "За военные заслуги", орден Почёта и орден СССР "За службу Родине в ВС СССР" III степени. Помимо этих наград, у Булгакова обнаружены знак "Заслуженного военного специалиста" и премии Суворова и Жукова.
Среди найденных медалей были и юбилейные: "60 лет ВС", "70 лет ВС", "850-летие Москвы", а также ведомственные награды МО России.
"Многие разового действия, но есть и действующие. Они не дают ничего, просто красиво", — пояснил специалист.
Фалерист подчеркнул, что среди наград Булгакова были также медали разных родов войск ВС России, которыми разрешено награждать представителей других ведомств за содействие и сотрудничество. Кроме наград, в ходе обысков были найдены картины с изображением Сергея Шойгу и его экс-заместителей.
О задержании Дмитрия Булгакова по делу о коррупции стало известно 26 июля. Булгаков занимал пост замглавы МО с 2008 по 2022 годы, после чего был освобождён от должности в связи с переходом на новое место работы. Отвечал за обеспечение войск.
Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Ерешко (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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