Американский военный эксперт Марк Слебода в интервью Рейчел Блевинс заявил, что ВСУ, находящиеся в зоне боёв, стремятся сдаться ВС РФ при любой удобной возможности.
"Войска Киева не хотят воевать, они не обучены, их заставляют идти на передовую. Как только возникает возможность, они сдаются, отступают и бегут с позиций. Это происходило не раз за последние недели", — отметил Слебода.
По словам аналитика, руководство ВСУ обеспокоено тем, что несколько одновременных наступательных операций ВС РФ могут подорвать обороноспособность ВСУ и привести к обрушению фронта.
Кроме того, Слебода подчеркнул, что Киев сталкивается с серьёзными трудностями в пополнении армии новобранцами. ВС Украины испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.
"Люди оказывают сопротивление военкомам на улицах, часто влоть до драк и столкновений", — добавил эксперт.
Фото: flickr.com/teteria sonnna (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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