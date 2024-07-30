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Военэксперт Слебода: ВСУ ищут возможность сдаться ВС РФ или сбежать
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Военэксперт Слебода: ВСУ ищут возможность сдаться ВС РФ или сбежать

Американский военный эксперт Марк Слебода в интервью Рейчел Блевинс заявил, что ВСУ, находящиеся в зоне боёв, стремятся сдаться ВС РФ при любой удобной возможности.

"Войска Киева не хотят воевать, они не обучены, их заставляют идти на передовую. Как только возникает возможность, они сдаются, отступают и бегут с позиций. Это происходило не раз за последние недели", — отметил Слебода.

По словам аналитика, руководство ВСУ обеспокоено тем, что несколько одновременных наступательных операций ВС РФ могут подорвать обороноспособность ВСУ и привести к обрушению фронта.

Кроме того, Слебода подчеркнул, что Киев сталкивается с серьёзными трудностями в пополнении армии новобранцами. ВС Украины испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.

"Люди оказывают сопротивление военкомам на улицах, часто влоть до драк и столкновений", — добавил эксперт.

Фото: flickr.com/teteria sonnna (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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