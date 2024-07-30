Британские самолёты начали активное патрулирование, направленное на флот РФ и стратегические объекты в Крыму, считает капитан Василий Дандыкин. Он заявил в интервью "Царьграду", что для предотвращения угрозы Москве необходимо отрезать Киев от выхода к Чёрному морю. Мнение Дандыкин озвучил на фоне сообщения о перехвате британских бортов вблизи российской границы.

На минувшей неделе Су-27 перехватил стратегический разведчик RC-135 и два сопровождавших его "Тайфуна" ВВС Великобритании. По словам Дандыкина, существует прямая связь между появлением самолётов НАТО у границы и ударами ВСУ по российским кораблям. В данный момент наблюдается "тревожная тишина", объяснимая ударами российских бойцов по аэродромам и складам на территории Украины. Несмотря на то что Россия активно уничтожает военную технику ВСУ, угроза всё ещё сохраняется, считает эксперт.

"Нашему ЧФ действительно угрожает враг. И Зеленский не раз об этом говорил", — отметил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что избежать последствий можно только отрезав Украину от Чёрного моря. Он предложил сделать российскими городами Одессу, Николаев, Очаков и Измаил, считая, что этот шаг устранит угрозу и лишить Киев поставок оружия. На данный момент Россия приняла меры по защите и рассредоточению флота, что привело к неудачным попыткам атак со стороны ВСУ, заключил Дандыкин.

Фото: сommons.wikimedia.org/George Chernilevsky (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)