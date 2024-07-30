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"Ростех" доложит Путину о наращивании поставок боеприпасов в 25 раз в 2023 году

Чистая прибыль "Ростеха" по итогам 2023-го увеличилась на 54% по сравнению с 2022-ым и составила 60,1 млрд рублей. Консолидированная выручка выросла на 34%. В 2024 году планируется преодолеть планку в 3 трлн рублей.

"Ростех" регулярно сообщает о запуске в производство новых типов вооружений. Пресс-служба 15 июля сообщила, что фугасная бомба ФАБ-3000 уже используется в зоне СВО. Накануне МО РФ отчитывалось о первом применении ФАБ-3000 с УМПК в зоне боевых действий. Экипаж Су-34 ударил авиабомбой по пункту дислокации ВС Украины. По данным военного ведомства, цель была успешно поражена.

В "Ростехе" добавили, что сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, это позволит значительно увеличить дальность. ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь 11 футбольных полей, уточнили в "Ростехе". При взрыве ударная волна позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ с земляными укреплениями.

Госкорпорация также сообщила, что испытала новые бронепанели, которые способны защитить критическую инфраструктуру от атак беспилотников. Новые бронеплиты предназначены для защиты от осколков и пуль, их разработал "НИИ Стали" в концерне "Калашников".

Фото: commons.wikimedia.org/Алиса Куквинова (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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