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В ЛНР уничтожен наёмник из Грузии Гагнидзе из 67 ОМБр ВСУ
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В ЛНР уничтожен наёмник из Грузии Гагнидзе из 67 ОМБр ВСУ

В зоне специальной операции в Луганской Республике уничтожен ещё один грузинский наёмник. 47-летний Бондо Гагнидзе служил в 67 механизированной бригаде ВС Украины, сообщает грузинский портал Tabula.

"Он из второго механизированного батальона "Самурав" 67- отдельной бригады. Был ранен пулей во время боестолкновения с противником", — говорится в публикации.

Сослуживцы боевика сообщили журналистам, что не смогли эвакуировать тело Гагнидзе. Ранее в Донецкой Республике за участие в боях на стороне ВСУ заочно осудили наёмников из Грузии и Латвии. Их признали виновными по статье 359 УК РФ ("Участие наёмника в вооружённом конфликте"). Тем временем проект НемеZида выложил свыше 3 200 иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ.

Среди них: участник Олимпиады 2014 года, он работал секретарем Федерации санного спорта Латвии, профессиональный наёмник, воевавший на стороне Курдов, представители французского иностранного легиона, бывший сотрудник нацгвардии Латвии, колумбийские картели и многие другие.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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