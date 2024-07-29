Киев сможет отправить на боевые задания не более 10 бортов F-16 в 2024 году, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских военных чиновников. Причины такого ограничения связаны с несколькими факторами.
Во-первых, атаки ВС РФ на украинские аэродромы существенно усложняют использование истребителей. Однако, основной причиной является недостаток пилотов. По словам чиновников США, в этом году планируется подготовить 20 лётчиков, проходящих обучение в Америке, Нидерландах и Дании. Командиры ВВС Украины отмечают, что на каждый самолёт выделяется двое пилотов, чтобы экипаж мог отдыхать и проходить подготовку. Поэтому, учитывая количество обученных лётчиков, Киев сможет задействовать не более 10 F-16.
Ещё одним важным фактором является дефицит обслуживающего персонала "на земле", необходимого для поддержания функционала F-16. Ожидается, что в общей сложности Украина получит 85 единиц F-16 в течение четырёх лет. Поставку обязались осуществить Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды. Владимир Зеленский сообщил, что ВС Украины до сих пор не получили F-16. Ранее госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен на саммите НАТО объявил, что Дания и Нидерланды уже направляют F-16, которые должны прибыть летом.
Фото: konflikty.pl/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś (Attribution).
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