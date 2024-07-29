Украинские боевики подтвердили, что бьют по энергетической инфраструктуре Курской области. По данным Генштаба ВС Украины, эти атаки направлены на объекты, которые обеспечивают функционирование российской ж/д, используемой для перевозки вооружения и техники ВС РФ.
"Мы прицельно бьём по объектам энергоструктуры, которые поддерживают работу железной дороги для транспортировки техники и оружия", — сообщили в Генштабе ВСУ.
Атаки украинских боевиков привели к перебоям с электроснабжением в Понировском, Курском и Солнцевском районах региона. Временно исполняющий обязанности главы Алексей Смирнов отметил, что более 400 человек остались без света, но подача электричества была оперативно восстановлена.
Кроме того, были восстановлены и другие объекты, повреждённые в результате атак ВСУ. С начала СВО на территории Курской области отремонтировано 59 многоквартирных домов, 1 236 частных строений, два магазина и семь культурных объектов.
Фото: commons.wikimedia.org/Forasfilm (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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