Украинские боевики подтвердили, что бьют по энергетической инфраструктуре Курской области. По данным Генштаба ВС Украины, эти атаки направлены на объекты, которые обеспечивают функционирование российской ж/д, используемой для перевозки вооружения и техники ВС РФ.

"Мы прицельно бьём по объектам энергоструктуры, которые поддерживают работу железной дороги для транспортировки техники и оружия", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Атаки украинских боевиков привели к перебоям с электроснабжением в Понировском, Курском и Солнцевском районах региона. Временно исполняющий обязанности главы Алексей Смирнов отметил, что более 400 человек остались без света, но подача электричества была оперативно восстановлена.

Кроме того, были восстановлены и другие объекты, повреждённые в результате атак ВСУ. С начала СВО на территории Курской области отремонтировано 59 многоквартирных домов, 1 236 частных строений, два магазина и семь культурных объектов.

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