Российские бойцы, взяв первую линию укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск — Краматорск, продемонстрировали полное превосходство. Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко объяснил это тем, что первая линия всегда остаётся самой защищённой. Украинские боевики выстраивали эти укрепления с 2014 года.

"Это серьезный укрепрайон, здесь киевский режим выстраивал оборону в ряд эшелонов с 2014-го. То, что ВС России преодолели первую линию, говорит, что у ВСУ не всё в порядке. Первая линия всегда самая укрепл1нная. Если мы перемололи всё отстроенное за 10 лет, инициатива полностью за нами, мы двигаемся вперёд", — цитирует Марочко НСН.

Он отметил, что в данной ситуации необходимо проявлять предельную внимательность, поскольку глубокая эшелонированная оборона ВСУ представляет собой серьёзную проблему. Эти укрепления формировались много лет, и запасные позиции боевиков Украины размещены везде. Несмотря на продолжение продвижения, лобовые атаки не планируются.

Марочко также указал, что после взятия агломерации можно будет говорить о фактическом освобождении Донецкой Республики. Ключевыми пунктами являются Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Таким образом, этот район представляет собой последний укреплённый рубеж на направлении, и именно поэтому ВСУ прилагают максимум усилий, чтобы удержать эти территории.

"После падения агломерации можно говорить, что ДНР освобождена, не считая южное направление. Но самая мощная группировка в этих четырёх пунктах", — резюмировал Марочко.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Butko (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)