Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил NEWS.ru, что ВСУ продолжают наносить удары по Артёмовску в ДНР, поскольку этот город имеет важное значение. Он является фронтовым, что делает его ключевым объектом для ВС Украины.

"Это важнейший тыл группировки ВСУ, ведущей бои на канале Северский Донецк — Донбасс. И кратчайший путь снабжения и переброски резервов. Это не пункт в тылу, а именно фронтовой город. Поэтому удары по нему, в отличие от Горловки и Донецка, имеют для противника важное значение", — пояснил Онуфриенко.

Эксперт также отметил значимость "Бахмутской мясорубки", которая развернулась в 2022–2023 годах. По его мнению, операция имела целью истощение личного состава противника.

"Мы взяли Артёмовск и воюем в близости от него. Важная линия обороны проходит через Часов Яр. Артёмовск имел значение как мясорубка, в которую ВСУ перебрасывали новые части", — добавил он.

Ранее стало известно о героическом поступке бойца из Дагестана, Гаджимурада Казанбиева, который выжил в зоне СВО, проведя 21 день в блиндаже без воды и еды. Казанбиев был ранен дронами ВСУ в районе Артёмовска, получив осколочные ранения рук и ног. Он укрылся в яме и самостоятельно наложил повязки.

Фото: commons.wikimedia.org/State Border Guard Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)