Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Dialogue works высказал предположение о том, что Штаты могут прибегнуть к ядерному удару из-за критической ситуации на Украине.

"Сейчас ситуация такова, что русские почти победили Украину, и поэтому у Вашингтона есть выбор между унизительным провалом и, возможно, сбросом ядерного снаряда малой мощности", — отметил Макговерн.

По словам эксперта, в последнее время российские бойцы продвигаются быстрее, чем ожидали на Западе.

"Всё больше частей ВСУ сдаются в плен," — добавил Макговерн. Он подчеркнул, что ближайшие полгода могут стать периодом максимальной нестабильности и крушения для киевского режима, что, по его мнению, может привести к столкновению.

"Украина покатилась в пропасть", — резюмировал аналитик.

В первый день ПМЭФ Владимир Путин предупредил, что нельзя легкомысленно относиться к вопросу применения оружия массового поражения. Он также добавил, что на Западе полагают, что Кремль никогда не применит его, однако по ядерной доктрине допустимы все средства, если суверенитету страны угрожают.

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