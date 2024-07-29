Германия не испугалась предупреждения президента Владимира Путина об отмене моратория на размещение ракет средней и малой дальности в случае размещения вооружений Штатов в ФРГ. Об этом заявил представитель МИД Германии, пишет Reuters.

"Мы не запуганы угрозами", — ответили в ведомстве.

Ранее российский лидер заявил, что Москва сочтёт себя свободной от моратория на размещение своих ракет, если Вашингтон разместит вооружение в ФРГ. Он добавил, что эти ракеты будут способны долететь до РФ за 10 минут. Также 10 июля стало известно, что Америка намерена начать развёртывание дальнобойного оружия на территории немцев в 2026 году. Эти типы вооружений имеют большую дальность, чем те, что находятся в Германии на текущий момент.

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