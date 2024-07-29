В городе Часов Яр подразделения 98 десантной дивизии ВС России пересекли канал Северский Донец — Донбасс и закрепились на другой стороне. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".
Одновременно с этим российские бойцы продвинулись севернее близ Калиновки, активизировалась работа артиллерии ВС РФ. Ранее поступила информация о возможном продвижении наших военных на южном фланге Артёмовска. Российским войскам удалось продвинуться за Курдюмовкой, что вынуждает ВСУ отступить на несколько км к западу, оставив цепочку укреплений.
"О развитии атаки писать преждевременно, но продвижение есть. Фронт двигается и в районе Калиновки, существенно возросла активность артиллерии РФ. Перед ВСУ начинает маячить перспектива утраты инициативы, за которой последует отход, вероятно, на Часовоярский огнеупорный комбинат", — пишет "ВХ".
Отступление туда хоть пока и не произошло, но будет означать фактическое завершение сражения, поскольку иных удобных рубежей у ВСУ в городе не будет.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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