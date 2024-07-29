Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что новые российские беспилотные аппараты (БПЛА) "Гербера", работающие в зоне специальной операции, действуют примерно на 50% эффективности БПЛА "Герань". В интервью "Ленте.ру" Дандыкин подчеркнул, что увеличение количества таких дронов только улучшит общую ситуацию.
"Скорее всего, "Гербера" работает примерно наполовину от того, как работает "Герань". Чем больше беспилотников, тем лучше", — заявил Дандыкин.
Он добавил, что "Гербера" — это дрон-камикадзе, который также будет использоваться для разведки и наблюдения. Кроме того, Дандыкин упомянул о важности появления в зоне СВО серьёзного беспилотника "Иноходец". По его словам, этот дрон может летать двое суток и выполнять различные задачи.
"Я думаю, он уже в зоне СВО", — заключил эксперт.
Ранее в сети было опубликовано видео работы нового беспилотника "Гербера". В ролике утверждается, что этот БПЛА является младшей версией "Герани-2" и уже используется для ударов по позициям ВСУ. Уточняется, что новый беспилотник применяется для разведки и наблюдения, а также может выступать ложной целью.
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Кирби: поставки оружия Пентагона в Израиль не ускорятся
Штаты не намерены ускорять поставки оружия армии ЦАХАЛ, несмотря на серьёзное обострение ситуации на границе с Ливаном. Об этом сообщил координатор в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.
США могут ввести новые санкции в отношении Венесуэлы
Соединенные Штаты рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер в отношении Венесуэлы после недавно состоявшихся президентских выборов в этой стране. Об этом в понедельник сообщил влиятельный чиновник из американского правительства.
В Китае открыли новую защитную систему бактерий, которая ускорит создание геномных редакторов
Китайские ученые открыли новую защитную систему в бактериях, которая может ускорить разработку геномных редакторов.
В России запатентовали беспилотник для анализа почвы
Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) запатентовали новый беспилотник и метод для анализа почвы и растений, что ускорит получение данных о состоянии почвы и растительной биомассы по сравнению с традиционными лабораторными и полевыми методами.