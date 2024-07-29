Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что новые российские беспилотные аппараты (БПЛА) "Гербера", работающие в зоне специальной операции, действуют примерно на 50% эффективности БПЛА "Герань". В интервью "Ленте.ру" Дандыкин подчеркнул, что увеличение количества таких дронов только улучшит общую ситуацию.

"Скорее всего, "Гербера" работает примерно наполовину от того, как работает "Герань". Чем больше беспилотников, тем лучше", — заявил Дандыкин.

Он добавил, что "Гербера" — это дрон-камикадзе, который также будет использоваться для разведки и наблюдения. Кроме того, Дандыкин упомянул о важности появления в зоне СВО серьёзного беспилотника "Иноходец". По его словам, этот дрон может летать двое суток и выполнять различные задачи.

"Я думаю, он уже в зоне СВО", — заключил эксперт.

Ранее в сети было опубликовано видео работы нового беспилотника "Гербера". В ролике утверждается, что этот БПЛА является младшей версией "Герани-2" и уже используется для ударов по позициям ВСУ. Уточняется, что новый беспилотник применяется для разведки и наблюдения, а также может выступать ложной целью.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)