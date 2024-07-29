Глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение переименовать 84 топонима в регионе, сообщают местные СМИ. Согласно документу, Пушкинская улица будет переименована в Итальянскую, улица Паустовского — в улицу 28 бригады, Армейская — в улицу Независимости, а улица Бунина — в улицу Нины Строкатой, пишет "Страна".
Кроме того, ожидаются изменения в названиях улиц, увековечивающих память коренных одесситов. Так, улица Бабеля преобразится в улицу Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова — в улицу Семьи Глодан. Кроме того, бульвар Жванецкого будет переименован в бульвар ВМС Украины.
Изменения затронут также Думскую площадь, которая теперь будет называться Биржевая. Улица Мариинская получит новое имя — улица Олега Кушнира. Ранее в Харькове также было принято решение о переименовании 48 улиц и трёх станций метро.
Фото: commons.wikimedia.org/Konstantin Brizhnichenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)
США могут ввести новые санкции в отношении Венесуэлы
Соединенные Штаты рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер в отношении Венесуэлы после недавно состоявшихся президентских выборов в этой стране. Об этом в понедельник сообщил влиятельный чиновник из американского правительства.
В нескольких регионах Африки и Азии обещают потепление
Согласно мнению ученых из американского университета Пердью, которое они выразили в интервью телеканалу CNN, через несколько лет условия для жизни человека в Западной Африке и Южной Азии станут небезопасными. Исследователи провели анализ, основываясь на моделировании и данных о климатических переменах. Они пришли к заключению, что постепенный рост температуры и влажности воздуха приведет к формированию в некоторых областях мира условий, представляющих угрозу для человечества.
В Китае открыли новую защитную систему бактерий, которая ускорит создание геномных редакторов
Китайские ученые открыли новую защитную систему в бактериях, которая может ускорить разработку геномных редакторов.
В России запатентовали беспилотник для анализа почвы
Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) запатентовали новый беспилотник и метод для анализа почвы и растений, что ускорит получение данных о состоянии почвы и растительной биомассы по сравнению с традиционными лабораторными и полевыми методами.