Глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение переименовать 84 топонима в регионе, сообщают местные СМИ. Согласно документу, Пушкинская улица будет переименована в Итальянскую, улица Паустовского — в улицу 28 бригады, Армейская — в улицу Независимости, а улица Бунина — в улицу Нины Строкатой, пишет "Страна".

Кроме того, ожидаются изменения в названиях улиц, увековечивающих память коренных одесситов. Так, улица Бабеля преобразится в улицу Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова — в улицу Семьи Глодан. Кроме того, бульвар Жванецкого будет переименован в бульвар ВМС Украины.

Изменения затронут также Думскую площадь, которая теперь будет называться Биржевая. Улица Мариинская получит новое имя — улица Олега Кушнира. Ранее в Харькове также было принято решение о переименовании 48 улиц и трёх станций метро.

Фото: commons.wikimedia.org/Konstantin Brizhnichenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)