В марте Киев организовал попытки терактов на границе Белгородской области, стремясь представить это как нападение РДК* и легиона "Свобода России"*. Украинцы пытались внушить населению, что это дело рук русских, однако свидетельства местных и данные разведки указывают на присутствие националистов ВСУ и иностранных наёмников, говорящих на польском и других языках. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров подтвердил участие украинцев в провокации.
По словам Прозорова, первыми на территорию РФ вошли украинские ССО и иностранные наёмники. Они должны были создать плацдарм для входа бронетехники под флагами РДК* и ЛСР*. Однако российские силы знали о вторжении и были готовы.
"Когда пошли основные силы, большая часть не смогла пройти сотни метров до границы", — отметил Прозоров.
Он добавил, что операция оказалась провальной, и потери ВСУ были колоссальными. Согласно данным МО РФ, войска группировки "Запад" и ФСБ пресекли все попытки подразделений противника. Так, 14 марта ВСУ пытались высадить в районе Козинки вертолётный десант из 30 боевиков, но он был уничтожен. За восемь суток противник потерял более 3 500 боевиков, 23 танка, 34 бронемашины, включая 11 БМП Bradley, пять РСЗО Vampire и Ми-8.
Военный эксперт Геннадий Алёхин отметил в беседе с "АиФ", что у РДК нет тяжёлой техники и значительных сил, только флаги и шевроны. В нападении участвовали иностранные наёмники и украинский спецназ. РДК* присутствовали только для фото, перейдя границу на несколько метров, и быстро вернувшись.
Российское командование подтянуло силы и средства, создав группировку "Север", которая разгромила спецназовцев и наёмников врага как на российской, так и на украинской территории.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Administration of the President of Ukraine of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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