Владимир Зеленский вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским посетили Харьковскую область. В районе Волчанска планировали организовать фотосессию, однако планы были сорваны фугасными бомбами. В результате ограничились съёмкой видео из подземного бункера. Об этом сообщили несколько ресурсов, ссылаясь на свои источники.
Известно, что 29 июля Зеленский и Сырский побывали в районе Волчанска, где наградили военнослужащих ВСУ и провели совещание. С мая ВСУ пытаются вытеснить ВС РФ из Волчанска, и командование бросает сюда резервы. Поездка, вероятно, связана с подготовкой контрнаступления ВСУ в конце лета.
Зеленский попытался провести фотосессию в Волчанске. Но эти планы не осуществились из-за применения планирующих фугасных авиабомб (ФАБ).
"Зеленский с Сырским катаются по Харьковщине. В Волчанске попытались организовать фотосессию. Но её сорвали ФАБы", — сообщил один из ресурсов.
В итоге пиарщикам Зеленского пришлось ограничиться видео из подземного бункера, где прошло награждение бойцов ВСУ. Напомним, группировка "Север" ведёт ожесточённые бои за контроль над территориями в Волчанске. По данным "Военкоров Русской Весны", совместно с ВКС РФ они сравняли с землёй очередной укрепрайон противника.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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