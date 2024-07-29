Экс-командир одной из частей ССО Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роман Червинский заявил о своей готовности сделать карьеру в политике, сообщает "Украинская правда". Червинский отметил, что готов заняться политической работой ради защиты своей семьи.
"Если для защиты детей и жены придётся идти в политику, я сделаю это", — заявил он.
Ранее Червинский обвинил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в санкционировании провальной операции спецслужб Украины по вербовке лётчика ВКС РФ и угону военного самолёта Су-34. Он также подчеркнул, что в этой операции участвовали сотрудники СБУ.
До этого бывший депутат Рады Украины Андрей Деркач заявил, что Червинский причастен к организации подрывов обоих "Северных потоков".
Фото: commons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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