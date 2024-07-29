СБУ объявила о возбуждении уголовного дела против бывшего начальника колонии в Еленовке в ДНР Сергея Евсюкова и его первого заместителя Дмитрия Неёлова. Об этом было сообщено в Telegram-канале ведомства. Киевский режим обвиняет их в причастности к гибели пленных боевиков ВСУ, скончавшихся в результате обстрела колонии силами ВС Украины с использованием РСЗО HIMARS, поставляемых Западом.
В ночь на 29 июля 2022-го ВСУ атаковали колонию в посёлке Еленовка под Донецком. По информации российского МО, в результате погибли 50 военнопленных украинцев и еще 73 получили ранения. На месте происшествия обнаружили обломки снаряда от РСЗО HIMARS.
"СБУ заявила о подозрении экс-руководителям колонии, причастным к гибели украинских пленных", — говорится в заявлении СБУ.
Евсюкову и Неёлову инкриминируется жестокое обращение с военнопленными, сопряжённое с умышленным убийством по предварительному сговору. По утверждению Киева, обстрел колонии был осуществлён не российской стороной. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако эти обвинения не привели к каким-либо последствиям.
Фото: flickr.com/Security Service of Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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