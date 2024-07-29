Замначальника штаба ВВС США генерал Джеймс Слайф заявил о необходимости переосмысления концепции воздушного превосходства в свете широкого применения БПЛА в конфликте на Украине. Заявление он сделал на мероприятии, организованном Институтом аэрокосмических исследований им. Митчелла.

Слайф отметил, что в украинском кризисе особое внимание привлекает использование "небольших дронов и средств борьбы" с ними.

"Это ставит вопрос, что из себя сегодня представляет превосходство в воздухе", — заявил он.

Генерал добавил, что речь идёт как о традиционной авиации на высоте свыше 9 км, так и о беспилотниках с гранатами, чья высота полёта не превышает 900 м.

"Превосходство в воздухе — это и есть всё вышеперечисленное", — подчеркнул Слайф.

Генерал также пояснил, что "никто не пошлёт истребители F-22 для поиска коптеров DJI с подвешенными гранатами", и возникает необходимость более широкого понимания воздушного превосходства и способов его достижения. Кроме того, Слайф указал на использование РЭБ в украинском конфликте, что также привлекает внимание ВВС США.

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