В пригороде Торецка спецназ ВС Украины попытался воспользоваться тактикой маскировки, надев белые повязки — отличительные знаки ВС РФ, перед началом штурма. Украинские боевики проникли в дом, верхние этажи которого удерживали российские штурмовики из Горловки.
К счастью, хитрость была замечена командирами ВС РФ, которые наблюдали за полем боя с помощью БПЛА. Они своевременно предупредили сослуживцев о замаскированных солдатах противника.
Один из наблюдателей заявил: "ВСУ полезли в окна первого этажа с белыми повязками! И они хорошо заряжены. Человек 10 в подъезде".
После огневого контакта российские войска удержали свои позиции. Противник не смог выбить их и был вынужден отступить, как пишут "Военкоры Русской весны". Тем временем группировка "Центр" продолжает штурм Торецка с разных направлений. Ожесточённые бои идут в пригородах Северный, Железный, Южный и Дружба. На южных подступах в посёлке Нью-Йорк для ВСУ возникла угроза окружения.
Фото: commons.wikimedia.org/National Police of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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