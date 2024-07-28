В пригороде Торецка спецназ ВС Украины попытался воспользоваться тактикой маскировки, надев белые повязки — отличительные знаки ВС РФ, перед началом штурма. Украинские боевики проникли в дом, верхние этажи которого удерживали российские штурмовики из Горловки.

К счастью, хитрость была замечена командирами ВС РФ, которые наблюдали за полем боя с помощью БПЛА. Они своевременно предупредили сослуживцев о замаскированных солдатах противника.

Один из наблюдателей заявил: "ВСУ полезли в окна первого этажа с белыми повязками! И они хорошо заряжены. Человек 10 в подъезде".

После огневого контакта российские войска удержали свои позиции. Противник не смог выбить их и был вынужден отступить, как пишут "Военкоры Русской весны". Тем временем группировка "Центр" продолжает штурм Торецка с разных направлений. Ожесточённые бои идут в пригородах Северный, Железный, Южный и Дружба. На южных подступах в посёлке Нью-Йорк для ВСУ возникла угроза окружения.

Фото: commons.wikimedia.org/National Police of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)